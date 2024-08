Roma svelata la terza maglia | è dedicata al Campo Testaccio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Adidas e lahanno presentato il Kit Third per la stagione 2024/25, che completa il set di maglie dedicate al quartiere di, culla del tifo giallorosso. Ladel club giallorosso chiude il tema legato al quartiere capitolino, già presente nella prima e seconda, riproponendolo in una versione fusion, che unisce alcuni elementi storici del club ai canoni estetici delle nuove generazioni di tifosi. La base della divisa è blu scuro, completata dai colori rosso intenso e giallo. A rappresentare il legame dellacon l’Era di, spicca sul petto il monogramma ASR del 1933, realizzato in giallo e bordato di rosso su fondo nero. Un omaggio ai campioni della gloriosa epoca dei primordi del club. L’era di. Capitolo 3 Laè disponibile da ora!https://t.co/G4eE6rFdKJ#ASpic.twitter.