Risveglio Ferrari a Monza è sempre speciale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Ma lapuò vincere a? Per quanto impertinente, nonché decisamente sfrontata!, la domanda ha improvvisamente riacquistato un minimo di credibilità dopo la sorprendente prestazione delle Rosse domenica in Olanda. Dove soltanto la McLaren di Norris è parsa fuori portata. Ma il tracciato del Gran Premio d’Italia, su un asfalto completamente rinnovato, è diversissimo da quello di Zandvoort. Ergo, torniamo allo spunto di partenza. Per la serie: sì, la vita è tutta un quiz. Lapuò vincere a? Perché no. In Formula Uno nessuno inventa niente. In questo momento McLaren ha un vantaggio prestazionale netto. Persino un tipetto come Verstappen è costretto ad accontentarsi di piazzamenti. Inoltre sulla macchina di Norris e su quella di Piastri funziona strepitosamente la power unit Mercedes.