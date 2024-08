Raw 26 08 2024 Next step Bash in Berlin

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 agosto 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Amica Mutual Pavilion di Providence, Rhode Island. Lo show inizia con i The Judgment Day che raggiungono il ring. Finn Balor fa vedere cosa sono in grado di fare come stable, parla di come hanno attaccato Rhea Ripley e Damian Priest. Ma nonostante ciò non sono loro sono i cattivi della situazione, ma proprio coloro che hanno tradito la stable. Lo possono definire un’anteprima di quello che accadrà ain. Liv Morgan invece dice che Rhea dovrebbe ringraziarla, se non fosse stata così egoista niente di ciò sarebbe successo. Ao lei e Dominik saranno sempre davanti a loro. Poi Dominik prova a parlare, ma non riesce per i fischi del pubblico inizialmente poi dice che Liv riesce a fargli delle cose che Rhea non ha mai fatto.