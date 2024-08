Pagelle Vuelta a España 2024 | Wout van Aert è irresistibile il gruppo resta fermo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024)DECIMA TAPPAvan, voto 10: arrivava a questadopo un inizio di stagione tutt’altro che esaltante. Alle Olimpiadi con il bronzo a cronometro ha fatto vedere di essere in crescita e qui sta facendo fuoco e fiamme. Tre vittorie di tappa, una più bella dell’altra. Oggi è stato mostruoso: ha attaccato dal primo chilometro, ha centrato la fuga giusta, l’ha alimentata, ha fatto la differenza in salita e poi ha praticamente vinto per distacco in volata. Occhio a lui ai Mondiali. Quentin Pacher, voto 8: purtroppo per lui si è ritrovato davanti un vero e proprio fuoriclasse come van, che quando è in una giornata così è praticamente imbattibile. Il francese fa tutto giusto, trova l’attacco buono, si mette a ruota di vanin salita, ma è costretto a cedere allo sprint, accontentandosi di una seconda piazza di lusso.