Osimhen il Psg non sta preparando alcuna offerta Fabrizio Romano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024), il Psg non sta). L’esperto di calciomercato scrive sui social: Il Paris Saint-Germain non sta lavorando all’affare Victor. Non è stata presentata. Paris Saint-Germain are not working on Victordeal. No bid has been submitted. pic.twitter.com/grPIUz5jEA —(@) August 27, 2024 Anche se le indiscrezioni continuano, il Psg non prenderà né Sancho né(Le Parisien) Le Parisien stronca ogni desiderio di. Secondo quanto scrivono i francesi, il Psg non prenderà né l’attaccante del Napoli, né Sancho, altro nome accostato ai parigini. Il club allenato da Luis Enrique sta cercando solo un terzino sinitro. Il Psg non ha mai riattivato i contatti con il Napoli perScrive le Parisien: Il Psg ha cinque giorni circa per completare la rosa.