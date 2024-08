Obbligo o verità? Un ragionamento che non può valere solo per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024) Il mercato sta per concludersi e le rivali delsi stanno rafforzando con grandi acquisti. Ora unè da ampliare. GONG – Il calciomercato estivo sta ormai per concludersi: mancano esattamente tre giorni al gong finale. In tante si stanno muovendo., dal canto suo, sta per chiudere l’affare Tomas Palacios e metterà fine al suo mercato in entrata. Un mercato, quello nerazzurro, fatto più di ritocchi che di rivoluzioni. La dirigenza ha avuto la forza di confermare in blocco la squadra che ha vinto lo scudetto della seconda stella, andando a puntellare quei reparti a numero ridotto. Ergo: gli arrivi di Zielinski a centrocampo, Taremi in attacco e Josep Martinez in porta sono andati a completare il puzzle di Simone Inzaghi. L’ultimo in ordine cronologico, il gigante dall’Argentina, prenderà le veci del vice Alessandro Bastoni.