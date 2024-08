Nubifragi in Campania Caserta e Avellino in ginocchio | un 12enne intrappolato in una casa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Un’ondata di maltempo ha colpito diverse regioni italiane nel pomeriggio di oggi, causando gravi danni e situazioni di emergenza da Nord a Sud. Laè stata particolarmente colpita, con le situazioni più critiche registrate nella provincia die in quella di. Frana e smottamenti a San Felice a Cancello Nel Comune di San Felice a Cancello, in provincia di, la frazione di Talanico è stata travolta da una frana che ha causato uno smottamento. Le strade della zona sono state sommerse da un fiume di fango e detriti, scesi velocemente dalla collina sovrastante. Il terreno, già indebolito dalle forti piogge del pomeriggio e dalla mancanza di alberi a seguito di un incendio che aveva devastato la pineta ad inizio agosto, non ha retto all’impatto. Le acque hanno allagato cantine e garage, trascinando con sé auto e motorini.