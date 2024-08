MotoGP i precedenti di Bagnaia ad Aragon Pecco su un circuito che l’ha già visto sorridere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Prosegue spedito il Motomondiale 2024 che arriva al dodicesimo appuntamento della stagione. Dopo una stagione di assenza, torna inil Gran Premio di, che anima ilinternazionale motoristico dal 2010. Si arriva in una situazione di grande equilibrio trae Martin:è avanti di cinque punti rispetto a Jorge Martin dopo la doppietta in Austria.che adnelle ultime due edizioni di questo Gran Premio ha raccolto delle belle soddisfazioni: nel 2022 il piemontese conquistò la pole position e giunse poi secondo nella gara dietro solo a un fantastico Enea Bastianini. Nel 2021 fece invece una doppietta eccezionale con la pole davanti a Jack Miller e la vittoria in gara dopo uno splendido duello con Marc Marquez. Nel 2020, quando ancoraera in sella alla Pramac Racing, andò peggio rispetto ai duesopracitati.