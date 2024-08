Manovra Sbarra | governo convochi parti sociali giù tasse a ceto medio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 ago. (askanews) – Per il lavoro si va verso “un autunno importante: l’auspicio è che ilprovveda subito a convocare leper entrare nel merito delle misure che entreranno nella prossima legge di Stabilità”. Lo ha detto il leader della Cisl, Luigi, a Rai Radio 1. Secondo, è “centrale è salvaguardare, tutelare e aumentare i salari e pensioni, sostenere le famiglie”, e dunque “prorogare tutte le misure in scadenza al 31 dicembre di quest’anno”. Una su tutte, per il leader della Cisl, “il taglio del cuneo contributivo”. Inoltre bisogna “dare un taglio deciso alleper ilche sta scivolando pericolosamente verso condizioni di povertà” e “rinnovare i contratti”, ha aggiunto. L'articolo, giùproviene da Ildenaro.it.