LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | azzurri eliminati nella 4×400 mista attesa per Visca e Kabangu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01: Nonostante una grande rimonta di Castellani nell’ultima frazione, l’Italia è fuori dalla finale. Glichiudono quarti la semifinale vinta dalla Polonia con 3’21?96, seconda la Norvegia con 3’23?93, terza la Francia con 3’24?31, quarta l’Italia con 3’25?11 16.59: Italia quinta ma non vicina alla seconda posizione a metà gara 16.58: Italia quarta dopo la prima frazione 16.55: primiin gara! Ci sono Puggini, Macchi, Marsicovetere e Castellani a caccia di una difficile finaleterza e ultima semifinale della. Ecco i protagonisti: Brasile (BRA) Vinícius MOURA Grazielly Kamilly VANDERLEI SENA Victor Elias Lino CHAVES Julia Aparecida ROCHA 3:21.71 3:33.12 Norvegia (NOR) Bastian ELNAN AURSTADBorghild Oline HOLSTAD Sindre STRØNSTAD-LØSETH Camilla DAHL KRISTIANSEN 3:24.11 3:24.