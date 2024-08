Il Modena parte bene ma poi subisce il gol Nel finale ci pensa Defrel a pareggiare i conti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – C’era aria di beffa e non brezza, nonostante il periodo si presti ancora piuttosto. Il Frosinone stava per farla alche, dal canto suo, nel secondo tempo ha avuto il demerito di abbassare il livello della sua prestazione e ne ha pagato il prezzo. Poco brillante, a differenza dei primi 45 minuti nei quali i canarini hanno controllato, attaccato, ma non azzannato e anche questo è un difetto, soprattutto su certi terreni di gioco. Nella settimana delle prime volte, c’è gloria per Gregoire. Sì, eccolo qui il francese. Chi ha seguito la partita da casa (complimenti, invece, ai 100 che hanno raggiunto il Benito Stirpe) ha quasi sperato in un colpo del campione, lo ha spinto, lo ha immaginato per poi vederlo realizzato al minuto 93. Una frustata, come aveva fatto il suo collega di reparto Pedro Mendes qualche giorno fa.