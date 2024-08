Il Manchester City accoglie il ritorno di Liam e Noel Gallagher

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 27 agosto 2024) 2024-08-27 09:23:46 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Ilha accolto con favore la riconciliazione dei fan famosi, che si preparano a riformare gli Oasis e a esibirsi in una serie di concerti nel 2025. La band si sciolse nel 2009 dopo che i fratelliebbero una lite ampiamente pubblicizzata a Parigi, in seguito a mesi di attriti fuori dal palco. Da allora entrambi hanno intrapreso carriere da solisti di successo, ma la notizia della loro riformazione ha suscitato un enorme interesse: i biglietti per gli spettacoli di Londra, Cardiff,, Edimburgo e Dublino sono destinati a essere molto richiesti. Siachesono noti tifosi del, poiché provengono dal vicino Burnage; in particolare,si vede spesso alle partite.