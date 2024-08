Formula 1 la Williams scarica Sargeant | al Gp di Monza debutta Colapinto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Francoprenderà il posto di Logansullaa partire dal Gran premio d'Italia che si correrà questo fine settinama ae fino al termine della stagione. È la stessa scuderia inglese ad annunciare la promozione del 21enne argentino, pilota dell'Academy e vincitore quest'anno della prova di Imola in2.ha superato la concorrenza di Mick Schumacher e Liam Lawson. Andrea Kimi Antonelliin1: è ufficiale. Il 18enne sulla Mercedes nelle FP1 del Gp d’Italia “Sostituire un pilota a metà stagione - afferma il team principal James Vowles - non è una decisione che abbiamo preso alla leggera. Crediamo che questo dia allala migliore possibilità di competere per i punti nel resto della stagione. Questo è incredibilmente duro per Logan, che ha dato il massimo.