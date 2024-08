Due rientri con il Giugliano per l’Avellino ora serve la svolta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’imbarcata arrivata contro l’AZ Picerno,guarda già al prossimo impegno stagionale contro il. Gara in programma lunedì sera (ore 20.45) al Partenio-Lombardi. Nella giornata di oggi, la squadra avvierà la preparazione. Il tecnico Michele Pazienza potrà contare su un doppio rientro per la sfida: Marco Armellino eLuca Palmiero che domenica hanno scontato il turno di squalifica rimediato nel finale dello scorso campionato. Ancora ai box Alessio Tribuzzi dopo la lesione al retto femorale destro per la quale la società ha certificato i tempi di recupero. Restano da verificare le condizioni di Cosimo Patierno, mandato in campo nonostante non al top della condizione, che potrebbe sottoporsi a nuovi esami strumentali.