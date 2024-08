Detenuto sale sul tetto mentre gli altri danno fuoco ai materassi per protesta | disordini nel carcere di Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 agosto 2024). Si è arrampicato suldel cortile passeggio,all’interno dei reparti alcuni detenuti davano vita ad una, dando alle fiamme ie creando. Questo quanto accaduto neldi, nella giornata di domenica 25 agosto, e denunciato dalla Federazione Nazionale Sicurezza. Come si legge infatti nel comunicato firmato dall’associazione, “un, per motivi non meglio precisati, ha tenuto impegnati per alcune ore gli operatori della Polizia Penitenziaria intervenuti sul posto per riportare in sicurezza l’Istituto. Soltanto grazie all’intervento degli operatori della Polizia Penitenziaria, accorsi numerosi e liberi dal servizio, l’incendio è stato spento e la situazione è tornata alla normalità nella tarda serata. È stato necessario l’intervento dei Vigili del