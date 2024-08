Decima tappa Vuelta 2024 | tris di Van Aert O’Connor sempre in maglia rossa

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 agosto 2024) La terza vittoria di Vanarriva nella, da Ponteareas-Baiona di 160 km, nella quale il belga ha preceduto in volata il francese Pacher. Terzo lo spagnolo Soler dietro il quale artiva il gruppo dellaa 5’31”.: LA CRONACA Prima parte di gara a velocità sostenuta nonostante una salita di oltre 15 km da percorrere. Ad uscire dal gruppo sono in cinque: Van, Soler, Lecerf, Hollmann e Pacher. Da lì in poi il gruppo si arrende lasciando andare i fuggitivi che accumulano un vantaggio di oltre cinque minuti. Vanè scatenato e va via insieme a Pacher dominandolo in volata. Terzo Soler che precede il plotone dellagiunto ad oltre cinque minuti.