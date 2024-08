De Martino rompe il silenzio su Belen Rodriguez | come stanno le cose

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 27 agosto 2024) Il terzo ritorno di fiamma trae Stefano Denon è finito benissimo, lei infatti è sparita per mesi dai radar e poi lo scorso dicembre è tornata in tv, a Domenica In ed ha smascherato i tanti tradimenti del compagno: “Non lo dico così per dire, non sono delle ipotesi. Lui mi ha tradito in tutti i sensi, nella fiducia e anche letteralmente. Il nostro legame non è finito per i tradimenti, ma è iniziato con un tradimento. Solo che io ho lasciato correre e ho fatto finta di nulla. Ripeto, se parlo è perché ho la certezza, ho parlato con tutte le signorine, che alla fine hanno ammesso la verità. Quante? Sono almeno dodici, poi non sono andata oltre, la bolletta del telefono sarebbe diventata troppo cara e mi sono fermata“. Non contentaha anche confermato i rumor che parlano di un flirt tra il marito e la sua collega, Alessia Marcuzzi.