Ciclismo sul circuito di Cesa-Trofeo S Lucia domina l' inglese Kingston

(Di martedì 27 agosto 2024)(Arezzo), 27 agosto 2024 – E’ il momento degli inglesi nelélite under 23. Dopo il successo di George Wood nella Freccia dei Vini e quello domenica scorsa di William Harding a Corsanico, arriva il tris in provincia di Arezzo con Matthewche nel finale sotto la pioggia battente ha lasciato tutti e si presentato da solo sul traguardo. Nella lunga storia dell’anticodiS.(prima edizione nel 1922 vinta da Burroni) e quella di quest’anno era la n. 101, c’è un albo d’oro con vincitori illustri. Questa volta ad imporsi nella classica nazionale della Valdichiana per élite e under 23, unche corre nella MG Kvis Colors For Peace, la squadra guidata da Maurizio Frizzo e Filippo Fuochi. Tra le novità 2024 della gara il cambio di percorso con tre giri di 26 chilometri, quindi sei di 15,300 km, per toccare i 170 chilometri finali.