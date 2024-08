Casa | arriva l’ennesima stangata e colpisce soprattutto i più deboli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 agosto 2024) Nuovasulla, la fascia di popolazione più debole sarà colpita dalla decisione ormai presa del Governo. Il Decreto Legge 29 marzo 2024 numero 39 spaventa i cittadini, in particolar modo una particolare categoria di popolazione. La richiesta è di attendere per l’attuazione delle direttive in modo tale da evitare le conseguenze sui contribuenti, almeno per il momento. Ma di cosa parliamo? Novità, timori per i cittadini più(Cityrumors.it)Laè diventata fonte di problemi per gli italiani. Il desiderio condiviso è di avere un immobile di proprietà per non spendere soldi inutili nell’affitto e per avere un bene in proprio possesso. Pur di realizzare il desiderio si accetta la sottoscrizione di un mutuo a 25 o 30 anni. Mensilmente si dovranno pagare rate anche molto alte sottraendo una bella somma al budget familiare. Fosse solo questo il problema.