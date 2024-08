Caro-Scuola | Aumenti record per il corredo scolastico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 agosto 2024) Stangata di settembre per le famiglie. Come ogni anno, con l’avvicinarsi del suono della prima campanella, ecco che ilsi abbatte sui genitori. Si spenderanno fino a 1300 euro a figlio, conche sfiorano anche il 15% per zaini ee l’8% per i libri di testo. Non c’è scampo, ogni anno. Le associazioni dei consumatori hanno fatto i conti. Secondo il Codacons i rincari maggiori sono quelli di zaini e astucci griffati. Gliin questo caso sono del 15% rispetto all’anno scorso. Per uno zaino alla moda possono servire anche 200 euro, per un astuccio completo (con penne, matite, pennarelli e gomme) 60 euro e per un diario anche 35 euro. Va meglio per i prodotti non di marca, dove l’aumento si attesta intorno al 3%.