Canale Albani lavori lasciati a metà Dal Comune l’altolà a Enel green power

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) di Anna Marchetti Altolà del: "Termini rapidamente la pulizia del, provveda al taglio e alla rimozione dei canneti e della vegetazione". Quello che il sindaco Serfilippi rivolge aè un perentorio invito "per finire al più presto l’intervento iniziato e poi interrotto". Se l’impegno preso non sarà manutenuto è pronta l’ordinanza sindacale per imporre ciò che non è stato fatto. Tutto questo è contenuto nella lettera firmata da Serfilippi ai vertici di. "E’ inaccettabile – afferma il primo cittadino – che la ditta non abbia completato i, tanto che si è perso completamente il mese di agosto tra stop e ripartenze. È necessario che la società intervenga per risolvere la situazione. Non possiamo permettere che una zona così importante della città versi in tali condizioni".