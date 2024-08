Buongiorno e Kvaratskhelia incoronati da Del Genio e Schwoch

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 agosto 2024) Alessandroha fatto il suo esordio Domenica sera in campionato e al Maradona. Si è subito dimostrato il signore della difesa dando tranquillità anche ai compagni di reparto. Nel Tempio calcistico di Napoli ha brillato anche la stella del neo papà. Paolo Del, giornalista e Stephan, ex attaccante del Napoli, ne hanno parlato in termini generosi.È fortissimo, io mi permetto di dire che è il miglior acquisto dell’intera Serie A Paolo Del, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso de ‘Il Napoli su Telecapri’ ha incoronato il difensore del Napoli Alessandro: “Quest’anno c’era l’apertura del Torino sue il Napoli ha fatto benissimo a puntarci con determinazione e ferocia.