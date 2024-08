Baccini | Israele-Hamas Fiumicino promuove la pace

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Durante la seduta del Consiglio comunale, il sindaco Marioè intervenuto per delineare la posizione dell’Amministrazione comunale in merito alla complessa situazione israelo-palestinese, una delle sfide più intricate della politica internazionale sin dal 1948. Il conflitto, che ha attraversato decenni di violenze, guerre, intifade e negoziati falliti, resta irrisolto. Il Primo cittadino ha ribadito il sostegno dell’Italia ad un dialogo costruttivo tra le parti, coerente con i principi die stabilità che il nostro Paese ha da sempre promosso. “La presenza dei soldati italiani a Gaza, in collaborazione con le Nazioni Unite, testimonia l’impegno concreto del nostro Paese nel sostenere la creazione di uno Stato Palestinese autonomo, democratico ed in grado di convivere pacificamente con