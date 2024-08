Arriva Taiko no Tatsujin | Thyrmn Festival

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 27 agosto 2024) Bandai Namco Europe ha annunciato cheno: Rhythmsarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC dal 7 novembre 2024. Questa nuova versione supporterà fino a 120 fps, una novità assoluta sulle console domestiche, includerà canzoni collaborative e mini personaggi esclusivi per le nuove versioni. Inoltre, una demo è ora disponibile su tutte le piattaforme.no: Rhythmpermette ai giocatori di esplorare con Don-chan e Kumo-kyun la città di Omiko, dove gli elementipreferiti da tutti si riuniscono in un unico luogo. Con diverse modalità che faranno vivere ai giocatori la celebrazione assoluta della musica nella modalità Storia, ci sono altre modalità divertenti con un massimo di 4 giocatori nellaLand o la possibilità di affrontare altri giocatori online nella Dondoko Town.