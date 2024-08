A San Felice il triangolare con Modena e Parma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Mancano ancora due settimane abbondanti all’inizio del campionato, ma la Spal Primavera non vuole farsi trovare impreparata nel giorno del debutto sul campo del, contro il quale a Vignola nel primo torneo stagionale aveva perso di misura giocandosela alla pari. Per questo mister Pedriali e il suo staff hanno fissato una serie di test che scandiranno la marcia di avvicinamento all’esordio ufficiale. Lo scorso weekend i biancazzurri hanno superato il Sassuolo Under 18 con un secco 3-0, mentre venerdì prossimo è in programma uncona Sansul Panaro. La Spal Primavera poi affronterà in amichevole la Juniores Nazionale dell’Este (l’1 settembre) e la Primavera dell’Arzignano (il 3 settembre), tutti appuntamenti preziosi per testare la preparazione in vista delle partite che contano.