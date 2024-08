Verona e Juventus in corsa per il primato | Le big di serie A faticano sorpresa Torino

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le Big Vacillano, ilSorprende: Fiorentina e Roma in Crisi, Napoli e Inter Ripartono Domani, occhi puntati su, che si sfideranno per mantenere la testa della classifica diA a punteggio pieno. Dopo la caduta della Lazio, anche l’Atalanta ha subito una sconfitta contro unin grande forma, che si è imposto con merito al termine di una gara emozionante e ricca di colpi di scena., Ladel campionato Ildi Vanoli si conferma come ladi questo inizio di stagione. Dopo aver fermato il Milan con un pareggio, i granata hanno superato l’Atalanta con una prestazione di alto livello. Il gol di Ilicic con uno splendido scavetto e la prima rete inA di Adams hanno sancito la vittoria, nonostante i tentativi dell’Atalanta di rientrare in partita.