US Open 2024 dalle 17 di oggi gli italiani in campo | al primo turno Berrettini e Sonego

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024) New York, 26 agosto– Cominciano gli Us26 agosto scendono innei match del, trasmessi in diretta tv e streaming a partire17 italiane. Singolare maschile, avversari e precedenti Nel singolare maschile, ilazzurro a debuttare sul cemento di Flushing Meadows è Luca Nardi, opposto allo spagnolo Roberto Bautista-Agut nelincontro in programma sulnumero 14. Si tratta delconfronto diretto tra i due tennisti Matteosarà protagonista della seconda sfida sul7 e se la vedrà con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Il romano si è aggiudicato l’unico precedente, imponendosi in 3 set nei 16esimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati nel 2021. A seguire tocca a Lorenzo Musetti.