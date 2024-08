Truffa da incubo per due turiste italiane in Croazia | 550 euro per 25 km siamo devastate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una corsa in taxi verso l’aeroporto, in tutto 25 chilometri e mezz’ora di viaggio. È questa ladi cui sono state vittime duea Spalato in. Una corsa però costata molto cara. Le due giovanihanno pagato ben 550dal centro di Spalato all’aeroporto. Leggi anche: “Ho perso marito e soldi e pensato al suicidio”. Parla una donna italiana: “Vittima di untore online. Attenti, sono abilissimi” Le ragazze, scioccate dall’importo esorbitante richiesto per un tragitto che normalmente dovrebbe costare molto meno, si sono recate in lacrime all’aeroporto, dove hanno cercato di denunciare l’accaduto alla polizia e condiviso la loro disavventura sui social media nella speranza di ottenere un rimborso. Inperò è difficile ottenere giustizia in situazioni come questa.