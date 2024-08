Temptation Island spunta una segnalazione su una nuova coppia | parla l’ex fidanzata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 agosto 2024)sullaformata da Valerio e Diandra,di lui, laedizione prenderà il via nelle prossime settimane. Il conduttore Filippo Bisciglia durante questa edizione invernale terrà compagnia i telespettatori. L’account ufficiale del reality show di Canale 5 sta iniziando ufficialmente a presentare le coppie che prenderanno parte al cast in questo nuovo viaggio nei sentimenti. Leggi anche Amici, prof lascia il talent per approdare in Rai? La replica social Ecco cosa é emerso dalle ultime indiscrezioni Nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto alcuni messaggi daldi Valerio dove rivela che tutte le sue ex fidanzate sono state cornificate.ha scritto: “E ne avrei di cose da raccontare in 5 anni di storia potrei scriverci un romanzo”.