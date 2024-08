Su-sultò | da Sesto a Barberino Tavarnelle le storie che hanno costruito il mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Firenze, 26 agosto 2024 - Il TikToker, il comico, lo sportivo e lo scienziato. Cosa avranno mai in comune? Prova a rispondere Andrea Bruno Savelli, direttore artistico della prima edizione di "Su-", la rassegna teatrale - in programma da domani a venerdì aFiorentino, e poi fino al 4 settembre a- che unisce linguaggi e persone per cercare di rispondere in modo originale ai grandi interrogativi dell'umanità. Punto di partenza il cortile di Villa San Lorenzo, che ospita domani sera lo spettacolo "L'uomo che piantava gli alberi", con Andrea Bruni e Alessandro Luchi per la regia di Alessia De Rosa: la storia di un pastore solitario e tranquillo che voleva far rinascere un'intera regione in Francia piantando alberi ogni giorno diventa una fiaba moderna sul lavoro individuale e la forza delle imprese più modeste, la cura della natura e la ricerca interiore.