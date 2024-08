Strage di Solingen il siriano arrestato doveva essere espulso Riuscì ad ottenere una protezione sussidiaria

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’attentatore di, la cittadina della Renania tedesca nota,. Lo ha reso noto la Bild Era stato accolto nel centro d’accoglienza – paradossalmente a 200 metri dal luogo della- aveva ottenuto lo status di rifugiato con laspeciale. Poi si era trasformato in un fantasma quando le autorità hanno disposto la sua espulsione. La procura federale tedesca ha convalidato il fermo e confermato il sospetto: ildi 26 anni, che si è consegnato alle forze dell’ordine per ladi“condivide l’ideologia di Isis” e si è “unito” all’organizzazione terroristica prima del 23 agosto.di, ilebbe nel 2023 il foglio di via Sulle tre vittime i feriti di questa ordinata cittadina da 161.000 abitanti, s’infiamma il dibattito politico in Germania.