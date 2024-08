Sollievo temporalesco ma tanti i danni | alberi cadono in due zone di Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tanto agognato momento di ‘respiro’ è arrivato ma come sempre porta con sè, oltre ad un certolegati al temporale. Dal pomeriggio odierno il Sannio è stato bagnato e, in certi casi sommerso dalla grandine, in diversedel territorio beneventano. Nel capoluogo cittadino si segnala la caduta di un albero in zona Casale Maccabei, dove la circolazione è stata interrotta dal crollo dell’arbusto che ha diviso in due la strada.anche in zona Piano Cappelle, un enorme albero si è spezzato a metà, arrecandoad una attività commerciale e richiamando la presenza di tre mezzi dei vigili del fuoco. Albero caduto in zona Casale MaccabeiZona Piano CappelleL'articolo, main duediproviene da Anteprima24.it.