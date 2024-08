Sharon nuovi interrogatori alla ricerca della svolta | sentiti altri residenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sono passate quattro settimane, ma unaancora non c’è. Anzi, tutti gli elementi fanno pensare che quella per trovare il killer diVerzeni sarà una lunga e complessa indagine. Anche ieri (domenica 25 agosto) i carabinieri hanno convocato alcunidi via Castegnate a Terno d’Isola, dove la notte tra il 29 e il 30 luglio scorso è stata accoltellata e uccisa la 33enne. Finora le persone sentite come ‘informate sui fatti’ (senza essere indagati e senza avvocato) sono state oltre cento: tra loro familiari, parenti, colleghi, vicini di casa e abitanti di Terno d’Isola.