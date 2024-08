Scuola di jus per Meloni | gli italiani ci sono manca l’Italia L’opinione di Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il leader di Forza Italia Antonio Tajani dopo avere per giorni pungolato il premier Giorgiasulla esplosiva questione dello ius scholae, domenica dal Quotidiano Nazionale ha rassicurato dichiarando che il governo non rischia di cadere. Contemporaneamente si diffondono voci che Matteo Salvini e Roberto Vannacci della Lega stanno preparando a opporsi allo ius scholae e farne questione identitaria. Quindiè tirata in direzioni opposte. Né è realistico pensare che la vicenda possa essere frettolosamente messa in naftalina. Ormai ha vita propria. Perciò anche se da settembre il governo vorrà concentrarsi sulla complicatissima legge di bilancio il problema resterà sul tavolo e dividere la maggioranza e tormentare il partito diFratelli d’Italia che sulla materia non vuole esprimersi. Il problema è che l’eredità fascista e razzista non è mai stata davvero affrontata.