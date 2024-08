Rumore della Carrà diventa uno spettacolo filosofico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di Estate a Napoli il 30 agosto alle ore 21.00 il FestivalFilosofia in Magna Grecia organizza unodi POPSOFIA, “” la filosofia di Raffaella. Al Maschio Angioino il mito e la leggenda di Raffaellavengono raccontati in un’ora e mezzo di musica dal vivo con la band Factory per una serata dall’atmosfera di Canzonissima. “” lomusicale di Popsophia, organizzato dal FestivalFilosofia in Magna Grecia, dedicato all’iconamusica etv italiana. Di questa sua natura “immortale” Popsophia racconterà gli esordi, la musica, la danza, i balletti, il caschetto biondo mai spettinato, quella “grammatica popolare italiana” capace di costruire la conoscenza di un popolo che anche grazie a lei è cambiato negli usi e nei costumi.