Per l’Ascoli un settembre di fuoco Sei gare per indirizzare il campionato

(Di lunedì 26 agosto 2024)si prepara all’esordio casalingo con la Pianese per provare a regalare la prima gioia ai propri tifosi. La missione di Carrera, del vice Porrini, dello staff e dei bianconeri in questa settimana sarà quella di sistemare tatticamente gli equilibri tra i reparti e soprattutto sviluppare una gerarchia ben precisa per quanto riguarda la linea difensiva, dove adesso ci sarà bisogno di stabilità e non di continui esperimenti. I test estivi scemeranno con la fine del calcio agostano che lascerà definitivamente il campo per consentire di entrare in undove i valori reali delle squadre usciranno fuori attraverso le prossimeprogrammate. Saranno 6 gli appuntamenti che adesso ilmetterà davanti al Picchio nel corso del prossimo mese. Il primo, come detto, sarà quello che vedrà arrivare al Del Duca la Pianese (lunedì 2 alle 20.45).