Osimhen De Laurentiis spera di incassare almeno 75 milioni Repubblica

(Di lunedì 26 agosto 2024), Dedi75. A scriverlo è l’edizione on line del quotidiano lache fa il punto sul mercato del Napoli, in particolare sulla situazione dell’attaccante nigeriano. Ore di riflessione per Victor. Il nigeriano lascerà il Napoli nei prossimi giorni, visto che gli azzurri hanno chiuso già per il suo sostituto: Romelu Lukaku. Chelsea, Psg, Al Ahli le squadre pronte a prendere il calciatore. Difficilmente Aurelio Deavrà i 100richiesti. Il patrondi chiudere la cessione per una cifra vicina ai 75di euro, quasi la metà della clausola rescissoria da 130 inserita l’estate scorsa nel contratto. Il club arabo è la squadra che si è avvicinata di più alla richiesta presentando un’offerta da 70di euro. Manca il sì diche vorrebbe continuare la sua avventura in Europa, al Psg.