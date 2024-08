Nardi-Bautista Agut oggi in tv US Open 2024 | programma orario streaming ordine delle partite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo Roland Garros e Wimbledon, Lucaeffettua quest’il suo debutto anche nel tabellone principale degli US. Il giovane talento pesarese, reduce da un problema fisico che l’ha costretto al ritiro a Washington tenendolo fermo ai box nelle ultime settimane, sfiderà al primo turno sul cemento di Flushing Meadows l’esperto spagnolo Roberto. Il 21enne italiano non ha ancora vinto un singolo set in un Major (a livello di main draw) dopo le nette sconfitte rimediate contro Muller a Parigi e contro Etcheverry sull’erba londinese, inoltre la sua condizione rappresenta un’incognita importante. Si preannuncia dunque un incontro complicato per, chiamato ad una piccola grande impresa per agguantare la sua prima vittoria della carriera in uno Slam.