Mark Zuckerberg non è il nipote di David Rockefeller

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il 25 agosto 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato il 1° agosto su TikTok in cui si legge che il vero nome di, presidente e amministratore delegato di Meta, sarebbe Jacob Greenberg e che questi sarebbe dunque il «di». Si tratta di una notizia falsa. Il vero nome diElliot, e non Jacob Greenberg. La teoria infondata risale al 2012, quando un ragazzo di nome Jacob Michael Greenberg era stato arrestato in Arizona, negli Stati Uniti, per possesso di marijuana. A causa della sua somiglianza con, alcune persone avevano pensato che la persona arrestata fosse proprio il fondatore di Facebook.