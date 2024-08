Malore fatale in vacanza muore lo chef anconetano Serrani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ancona, 27 agosto 2024 – “Non mi sento bene, vado a riposare un po’”. Il viso pallido, un po’ di stanchezza addosso ma nessuno poteva immaginare che da lì a poco unlo avrebbe ucciso. Se ne è andato così loStefano, 54 anni,, conosciuto per le sue attività ristorative nel capoluogo dorico e per aver lavorato in ristoranti noti come Strabacco, in via Oberdan ad Ancona, L’Opera Nova della Marca, a Varano e Morsi & Sorsi, in via Trieste sempre ad Ancona.è morto domenica, dopo pranzo, fulminato da unche ha fatto fermare il suo cuore per sempre. Il cuoco si trovava in un bungalow di un campeggio privato a Senigallia, dove passava l’estate, ma dopo pranzo ha detto ai suoi amici di non stare molto bene e che quindi si coricava per risposare un po’.