La Toscana delle donne l’impegno sul palco Gli appuntamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Viareggio, 26 agosto 2024 – In vista della terza edizione fissata come sempre a novembre, prosegue il suo cammino Lache ha fatto tappa oggi, 26 agosto, alla Versiliana. Daldi Marina di Pietrasanta Cristina Manetti, capo di gabinetto della presidenza della Regionee ideatrice de La, ha presentato il programma che prenderà le mosse il prossimo 15 novembre: dieci giorni di eventi gratuiti e con nomi importanti dal mondo della cultura, dello spettacolo, del sociale e dello sport che saranno presenti per dare il proprio contributo. Ancora più articolata, con tanti ospiti e tante novità, la manifestazione nata tre anni fa da una intuizione, si è trasformata in un progetto che si dipana tutto l’anno.