La storia di Durov nella Russia di Putin | da VKontakte a Telegram

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 26 agosto 2024) La domanda che in molti si sono fatti – e che anche Giornalettismo ha ripreso in un altro articolo del monografico di oggi – è se Pavelabbia in qualche modo “orientato” il suo arresto, sbarcando volontariamente e per ragioni di calcolo in Francia. Questa domanda sottintende una spiegazione molto dettagliata sui rapporti che Pavel, da qualche tempo a questa parte, ha avuto (e continua ad avere) con il Cremlino. Rampante imprenditore del digitale, infatti, il fondatore diera stato – in realtà – l’artefice di un’altra realtà social importante, molto usata in