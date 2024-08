La Promessa spoiler spagnoli | Cruz si rifiuta di riassumere Maria

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Cosa accadrà nelle prossime puntate La? Stando a quanto riportato daglici saranno momenti di tensione a palazzo, quandoEzquerdo si rifiuterà diFernandez, anche dopo aver scoperto che non è stata lei a rubare l’orologio del cognato Lorenzo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni spagnole LalicenziaLa storyline prenderà il via nel momento in cui Lorenzo de la Mata comunicherà alla servitù che dalla sua stanza è scomparso un prestigioso orologio. Il capitano non esiterà ad accusare i dipendenti di furto, e i sospetti si concentreranno su. Sarà stata infatti la domestica a rimettere a posto la stanza del barone, il giorno in cui il prestigioso orologio è scomparso.si dirà pronta a licenziare la ragazza, incurante del fatto che è appena tornata in servizio dopo essere stata rapita da Valentin.