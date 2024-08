Gratta e Vinci 100mila euro con questo biglietto | ne parlano tutti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 26 agosto 2024)con: ne stanno parlandoproprio in queste ore. Ecco il motivo di tale attenzione Ci sono dei biglietti che hanno un fascino particolare. Il Miliardario, ad esempio, è quello più amato dagli italiani. E poi ce ne sono molti altri che per un motivo o nell’altro sono quelli che i nostri connazionali decidono di comprare.In questi ultimi anni, inoltre, ci sono state delle importantissime novità volute dall’Agenzia delle Dogane dei Monopoli che gestisce il gioco in Italia. Prima ilin Grande e poi Super Gold che hanno una particolarità : sono due tagliandi che hanno un costo di 25, quindi il più grosso sul mercato, e che inoltre a differenza digli altriregalano unata minima superiore a quella che è il valore dello stesso.