Giulia Mizzoni la regina della Champions

(Di lunedì 26 agosto 2024) A molti di voi il nome diprobabilmente non dirà nulla ma noi pensiamo che valga la pena conoscere meglio questa giornalista sportiva che si occupa delle partite diLeague su Prime Video Sport l’emittente collegata al colosso Amazon. Iniziamo con il dire che la bellanasce a Roma il 29 ottobre 1984. Dopo un inizio di studi in giurisprudenza decide di cambiare e si iscrive a scienzecomunicazione, facoltà nella quale si laurea. Sboccia così l’amore per i media e la nostra inizia svariate collaborazioni con Sky Sport 24 e con Dazn tanto per citarne alcune. Il rapporto con Dazn si conclude nel 2021 e da alloralavora per Prima Video Sport seguendo le partite diper cui l’emittente ha i diritti in qualità di inviata principale.