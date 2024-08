Francesco Lollobrigida rompe il silenzio sulla fine della relazione con Arianna Meloni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 26 agosto 2024): il ministroilIl ministro dell’Agricolturaaffida ai social il suo primo commentocon. La sorellapremier, infatti, in un’intervista a Il Foglio ha confermato la rottura tra i due: “Per lui mi butterei nel Tevere. L’affetto e la stima rimangono intatti, ma l’amore è un’altra cosa”.ha affidato al suo profilo Facebook una lunga riflessionesua vicenda personale scrivendo: “Non mi è mai capitato nella vita di gioire per un problema accaduto a un’altra persona. Anche del mio peggior nemico. Non è bontà la mia, Il sacerdote è mio fratello Maurizio, ma semplice considerazione di quanto mi sentirei ridicolo a farlo”. “Provare gioia per il dolore degli altri o ridicolizzarlo mi appare come una debolezza frustrante.