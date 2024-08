FOTO Alberi malati o pericolanti taglio unica strada possibile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiin alcuni casi secolari e, proprio per questo, anche a causa della scarsa manutenzioe nei decenni, ooppure. Per questo l’viaè quella di abbatterli e, se proprio ancora da salvare, quanto meno metterli in sicurezza. Muove da questi presupposti l’attività avviata dal settore verde pubblico del Comune di Avellino che in questi giorni ha emanato una serie di provvedimenti necessari per i lavori. Nella giornata odierna, lunedì 16 agosto, sono in corso le operazioni di abbattimento in via De Gasperi per altri pini affetti da cancro colorato e uno a via Imbimbo perchè secco e dunque pericolante.