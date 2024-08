È nato il primo figlio di Justin e Hailey Bieber

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 26 agosto 2024)sono diventati genitori; lo scorso 24 agosto la modella e influencer ha dato alla luce ildella coppia, chiamato Jack Blues. È stato lo stesso cantante canadese ad annunciare la nascita delgenito, attraverso un post, pubblicato su Instagram, in cui si vede il piedino del neo. Benvenuto a casa, Jack Blues. Ha scritto la popstar, ricevendo, in pochissimo tempo, oltre 20 milioni di like e tantissimi commenti, tra cui anche quelli di molti colleghi vip; tra i commenti comparsi c’è anche chi ha fatto notare di essere felice di leggere un nome “comune” di fronte a tante celebrity che scelgono, per i propri figli, nomi a dir poco stravaganti. Iavevano annunciato la gravidanza a maggio, con delle bellissime foto pubblicate sui rispettivi account social.