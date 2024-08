Donne chiuse in casa giochi proibiti polizia morale onnipotente Così tre anni dopo il ritiro Usa i Talebani riportano l’Afghanistan al Medioevo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 agosto 2024) A tredal rocambolescoamericano dal, icompiono un altro decisivo passo verso la Restaurazione: di quel regime politico-giuridico basato su un’applicazione rigidissima della sharia che ne fece sul finire degli’90 probabilmente il Paese forse più oppressivo della Terra, certamente nei confronti delle, oltre che un santuario per il terrorismo internazionale. Nei giorni scorsi il regime di Kabul ha infatti promulgato una nuova legge volta alla “promozione della Virtù ed eliminazione del Vizio” che secondo gli osservatori internazionali promette di fornire alle “guardie morali” talebane poteri pressoché illimitati per reprimere ogni forma di dissenso e di “malcostume”. E la prima categoria a fare le spese dell’ulteriore inasprimento delle norme – in un clima già da tempo fattosi di nuovo irrespirabile – sarà come sempre quella femminile.