Crosetto con Vespucci a Tokyo Il peso geo politico della missione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 26 agosto 2024) La presenza adell’Amerigocome naturale estensione delle relazioni bilaterali fra Italia e Giappone, nel solco del solido impegno profuso negli ultimi biennio, sia in occasione del partenariato strategico nel gennaio 2023 che tramite il piano d’azione triennale adottato quest’anno. La presenza in Giappone del Ministrodifesa Guidoassieme alla Marina conferma la densità geopolitica delle relazioni italo-giapponesi, con sullo sfondo le nuove sfide legate all’industriadifesa. Nonché conferma la leadership su certe dossier del titolare di Via XX Settembre. Villaggio Italia “Gettare le basi per un futuro di cooperazione”. Non sono casuali le parole scelte dal titolaredifesa per inaugurare il Villaggio Italia a, in occasionepresenzastorica nave scuolaMarina Militare.